Chorý prodloužil smlouvu v Plzni do roku 2025

Do Plzně přišel v lednu 2018 z rodné Olomouce a na jaře s Viktorií oslavil titul. Následně si s ní zahrál i Ligu mistrů. V sezoně 2020/21 odešel na hostování do belgického klubu Zulte-Waregem, odkud se ale k Západočechům vrátil a šesti ligovými góly jim pomohl k dalšímu titulu. Na letošním postupu do Ligy mistrů přes tři předkola se podílel dvěma brankami.