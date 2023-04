Chorý se ho před penaltou snažil rozhodit. Mám na něj svůj názor, zvládl Krejčí klíčovou chvíli

Emocí nás výhra stála hodně. Užili jsme si to dost, jak hráči, tak fanoušci. Bojovali jsme do poslední chvíle a zvládli to. Čekání na exekuci pokutového kopu je v poslední době dlouhé. Situace se kontroluje na videu, ale byl jsem v klidu.

Byl to Chorý... Mám na něj určitý názor, vůbec mě to nerozhodilo. Tohle dělají akorát slabší jedinci, soustředil jsem se. Kam vystřelím, jsem se rozhodoval do chvíle, než jsme si míč postavil. Pak už jsem věděl. Emoce po vstřelení branky jsem si užil dokonale, ale teď rychle zpátky. Víme, o co hrajeme, žádné extra slavení.