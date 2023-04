Chvála na adresu Trpišovského. Ukázal, proč je u nás nejlepší trenér, hodnotí bývalý kouč Sparty

Lingr, Olayinka či Douděra. Nejen bez těchto opor se slávistický kouč Jindřich Trpišovský musel obejít během víkendového derby na půdě Sparty. Výběr hráčů do základní jedenáctky a jejich následné výkony byly pro mnohé velkým překvapením. „Slavia ukázala, že má široký kádr a má z čeho vybírat. Myslel jsem si, že je Sparta porazí i s vyšším rozdílem," přiznává bývalý kouč Sparty Ivan Hašek.

„Slavii možná i prospělo, že bylo tolik hráčů mimo. Další věděli, že budou hrát. Kolikrát je přebytek hráčů těžký, protože trenér musí vybrat ty do sestavy, na lavičku a na tribunu. Teď to měl lehčí v tom, že byla spousta nemocných. Na lavičce mohl dát šanci i hráčům z mládeže," přemítá bývalý reprezentační kouč.

Nejasnosti panovaly i v hlavě sparťanského trenéra Briana Priskeho, který rovněž nevěděl, s jakým týmem soupeř nastoupí. „Nemyslím si, že by na Spartě řešili, kdo bude hrát. Je jim to jedno. Nesledovali, kdo je zraněný. Slavie umí měnit systémy a hráči by toho zbytečně měli plnou hlavu," uvědomuje si devětapadesátiletá legenda Sparty.