Chyběla nám kvalita v šestnáctce, tam musíme přidat, litoval po další prohře venku Nikl

„Jsme hodně zklamaní. Do gólu, co jsme inkasovali to nebylo z naší strany špatné. Vedli jsme po parádní akci. Pak se do toho Sigma dostala a byli jsme rádi, že jsme do kabin odcházeli jen s jednogólovou ztrátou. Po přestávce jsme se rozjeli slušně, stupňovali tempo, soupeře jsme přehrávali a až do posledních sekund zápasu jsme byli nebezpeční. Jen nám chyběla kvalita v šestnáctce Sigmy. Tam potřebujeme přidat. Je to škoda. Byli jsme na tom slušně i kondičně a myslím, že domácí toho měli plné zuby,“ litoval kouč Jihočechů Marek Nikl.

Hanáci podle něj měli po přestávce v hlavě, že těsně vedou. „A my jsme podali výborný výkon na balonu. Neztráceli jsme ho, a když ano, tak jsme ho rychle sbírali. Takto bychom se chtěli prezentovat všude, doma i venku. Musíme ale zlepšit kvalitu ve finální fázi, abychom dávali více gólů. Venku s tím máme problém,“ podotkl.

Podle Jiřího Skaláka, který přišel do Českých Budějovic až v rozehrané soutěži z Mladé Boleslavi, jeho tým doplatil na to, že přes převahu si ve druhé půli nedokázal vypracovat žádnou stoprocentní šanci. „Mrzí to. Při vší úctě k Olomouci, bod bychom si zasloužili,“ mínil. Venku zatím za Jihočechy stihl odehrát jen dva zápasy. „Na Baníku to bylo jiné. Tam jsme tahali jednoznačně za kratší konec. Tady jsme byli aktivní a tak šance na úspěch byla. Sigma to sice dobře zavřela, ale my měli dávat balony více pod sebe v krajních prostorech. Tam měla Olomouc díry a my toho měli využít. Chtělo to prostě větší tlak do brány, chyběla nám před ní dravost,“ byl přesvědčen zkušený středopolař.

České Budějovice se však nevyvarovaly ani chyb v defenzívě. „Třeba při prvním gólu Juliše bylo všechno špatně. Stopeři se nám rozestoupili, když byl míč u lajny. Otevřeli jsme tak prostředek a i záložníci nestáli dobře. Střelec jako Juliš prostě nemůže dostat přihrávku do vápna, když je tam volný,“ láteřil nazlobený Nikl.

Pochválil ale naopak novou posilu do ofenzívy Nigerijce Alliho, který přišel na hostování z druholigového Brna. „Povedl se nám. Od prvního dne, kdy byl na tréninku, pak v poháru i následujícím duelu. Dnes připravil krásný gól. Škoda, že nějaký i nevstřelil. To by bylo ještě lepší. Je to oživení. Hodně zajímavý hráč,“ chválil trenér.