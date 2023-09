Chyby bych hledal především u sebe, sypal si popel na hlavu karvinský trenér

„Nebyli jsme ovšem dostatečně kvalitní na to, abychom si vytvořil šance, natož abychom dali gól. Na druhou stranu nemám hráčům co vytknout, gól jsme dostali z jediné střely na branku. Chybu bych hledal u sebe. Nevyšla nám střídání. Adeleke obranu Teplic zatěžoval mnohem více než Doležal, který šel místo něho,“ pokračoval trenér.

„Přitom tam máme hráče, kteří je zahrávat umějí. Psychicky nás ty výsledky sráží a naše hra tím trpí. Nesouhlasím ale s tím, že se nedostáváme do šancí. Dneska ano, ale minule jsme se do nich dostávali,“ uvedl Hejdušek, jehož pozice může být po přibývajících nezdarech, včetně vypadnutí z MOL Cupu v Uničově (0:1), v ohrožení. „Já si žádný tlak nepřipouštím. Je nepříjemné, když na vás lidi křičí, ale nehroutím se z toho,“ prohlásil Hejdušek.

Klíčový moment utkání vymyslel 19letý teplický záložník Tadeáš Vachoušek, jenž obešel obránce Jiřího Bederku i Mateje Čurmu a předložil balon k vítězné střele Danielu Filovi. „Špatně jsme to tam vyřešili. Byl sám, my jsme byli dva, měli jsme mu zavřít tu brankovou čáru. Místo toho přešel přes Bedyho a mě balon píchl mezi nohama,“ štvalo krajního obránce Karviné Čurmu. „Chybí nám góly, je to další ztráta. Je to těžké na psychiku, ale my víme, že umíme hrát fotbal. Potřebujeme to už zlomit,“ dodal slovenský bek.