Čtrnáct hodin na zadku, korejský lingvista a čekání na vízum. Jak Stanciu odcházel do Číny

Nejpopulárnější žena rumunského fotbalu se předvedla jako velký mazák. Anamaria Prodanová je sice agentkou obletovaného záložníka, v klíčovém týdnu se ovšem vyhřívala v Dubaji. Odchod Nicolae Stanciua do Číny finalizovali její pražští spolupracovníci.

„Zástupce čínského klubu. Zástupci Slavie se střídali, přicházel Nico. My jsme povolali našeho kolegu Seana, Korejce žijícího v Nizozemsku, který hovoří sedmi jazyky. Nechyběli samozřejmě právníci, vážilo se každé slovo. S jedním se konzultovalo až do Izraele," představuje jeviště hráčský agent Pavel Zíka, šéf agentury Global Sports.

Pokrok a technické vymoženosti se projevily také na diplomatickém bitevním poli. „Smlouva se psala v angličtině, bylo ji však třeba přeložit i do čínštiny. Zástupce Wu-chanu měl aplikaci překladače v mobilu, šlo se slovo od slova. Jinak by vůbec nešlo dát dokument dohromady," usmívá se manažer.

Zástupci Wu-chan Three Towns dorazili do Prahy v pondělí. Klíčové jednání bylo na programu ve středu, začínalo před polednem.

„Skončili jsme až po půlnoci. Celkem jsme v hotelu seděli na zadku nějakých čtrnáct hodin," usmívá se Zíka.

Foto: Global Sports Podepsáno! Zleva Pavel Zíka, Nicolae Stanciu a David Zíka.Foto : Global Sports

Podařilo se dospět k dohodě. Stanciu uzavřel s ambiciozním nováčkem elitní čínské ligy smlouvu na tři roky.

Dlouhé čekání na vízum

Bylo však ještě třeba absolvovat zdravotní prohlídky. Teprve v případě jejich kladných výsledků mohla všechna ujednání vstoupit v platnost.

„Prohlídka byla opravdu zevrubná. V ÚVN ji provedli otec a syn Krejčí, mladý je klubovým lékařem Slavie. Krev, celá ortopedie. A taky magnetická rezonance, na které bylo volno až v pátek odpoledne. Trochu problém pak ještě byl uložit výsledky všech vyšetření správně do počítače a odeslat je do Číny tak, aby byly pro kupující klub srozumitelné," poukazuje David Zíka, další z rodinného klanu.

Je jasné, že k celé transakci by nemohlo dojít, pokud by čínský klub nepředložil Slavii i hráči lukrativní nabídku. Sešívaní utrží přibližně 100 milionů korun. Za obdobnou sumu Stanciu přišel do Slavie v létě 2019 půl roku poté, co odešel z rivalské Sparty do saúdskoarabského Al Ahlí.

Zkrátka nepřijde ani záložník. „Polepší si," nechce otec Zíka prozradit víc. Proslýchá se, že hráčův plat bude proti Slavii dvojnásobný. Smlouvu získal tříletou.

„Oceňuji vstřícný postoj všech stran, Slavie i čínského klubu, jinak by nebylo možné dospět k dohodě," děkuje Zíka.

Oddechnout si však ještě po skončení jednání nikdo nemohl. Dalším oříškem jsou čínská víza pro Stanciua a jeho rodinu. „Nica pak čekal odlet domů do Rumunska. Dodělávají se jeho víza na čínské ambasádě v Bukurešti a měl by do Číny odcestovat v nejbližších dnech. Vízový režim je tam velice přísný, vlivem pandemie opravdu není snadné se teď do Číny dostat," avizuje David Zíka.

Přichází spolu s rokem vodního tygra

A proč se se zveřejněním přestupu čekalo takřka tři týdny? Prezident ambiciózního klubu Wu-chan Three Towns si vzal do hlavy, že Stanciu bude dárkem pro fanoušky k vyvrcholení oslav příchodu čínského nového roku vodního tygra. Juchání začalo 1. a končí 15. února...

Slavia byla proti. Původním kompromisem tak bylo následující úterý 1. února, kdy měl být transfer prezentován. Prezident čínského klubu však přece jen požádal o odložení zveřejnění přestupu na 15. února jako dárek fanouškům. Sešívaní tedy museli mlčet a čekat, až se budou moci oficiálně vyjádřit.

Foto: Ng Han Guan, ČTK/AP V Číně proběhly oslavy nového roku vodního Tygra.Foto : Ng Han Guan, ČTK/AP

Bez Stanciua a Jana Kuchty, který odešel do Ruska, zatím doma prohráli s Karvinou a v poháru se Spartou, až ve třetím jarním utkání na Slovácku uspěli.

Také rumunský záložník však bude mít v Číně těžký začátek.

„Klub kupuje i Brazilce. Všechny nově příchozí čeká v Číně karanténa v hotelu v délce 21 dnů. K dispozici budou mít aspoň posilovnu a běhací pás, aby se mohli udržovat v kondici. Do tréninku s týmem se zapojí až poté. Liga tam naštěstí začíná až v dubnu, takže bude čas vyladit formu," přidává David Zíka další zajímavost.