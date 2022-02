Stanciu je náš, potvrdil čínský klub. Přichází jako dárek k oslavám nového roku vodního tygra

„Ve dvou přestupních obdobích přišla nabídka na Nica, ale my jsme ho dvakrát nepustili, protože jsme ho potřebovali. Teď odchází v situaci, kdy to chtějí obě dvě strany, je to pro něj i pro klub výhodné. Končí mu smlouva, je to hráč určitého věku, dívá se na to logicky tak, že má před sebou poslední kontrakt. A my na to nahlížíme tak, že bychom rádi prostředky do něj vložené získali zpět," vysvětluje Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.