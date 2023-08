Čtyřicet pět minut hrůzy. Budeme do toho muset říznout, naznačil Látal

Až do druhého poločasu prostřídal a na demolici zareagoval změnou rozestavení. „Na střídání tam bylo víc hráčů... Ve druhém poločase jsme přešli na čtyři obránce, zhustili jsme znovu střed hřiště, nechali jsme tam Hübschmana s Houskou a ještě Kratochvílem, a vepředu nechali jen Drchala. Chtěli jsme to alspoň důstojně dohrát a pak ž to bylo podstatně lepší. I když Sparta už zvolnila a nechodila tolik do presinku," uznal Látal.