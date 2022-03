Daníček je z plichty zklamaný. Selhali jsme v koncovce, smutní po duelu s Baníkem kapitán Slovácka

Čím to, že Ostravští vaši branku naopak téměř neohrozili?

Těší mě, že jsme je skoro do ničeho nepustili. Je to výsledek práce celého týmu. Trenéry počínaje, to oni zvolili účinnou taktiku. Jediný výpadek jsme měli zhruba mezi dvacátou a třicátou minutou, ale ani v té době Baník neohrozil nebezpečně naši branku.