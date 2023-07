Defenzivu královéhradeckých fotbalistů vyztužil obránce Heidenreich

"Byl to pro mne jeden z nejtěžších transferů směrem do klubu za dobu, co jsem tady. Jednání s italskou stranou byla zdlouhavá, ale korektní, bylo cítit, že Atalanta nechtěla o Davida úplně přijít," uvedl sportovní ředitel "Votroků" Jiří Sabou.

Heidenreich dosud v české lize posbíral 29 startů a dal jeden gól. V minulé sezoně zasáhl do 20 utkání nejvyšší soutěže, na jaře ale prakticky nehrál. Za Bergamo působil v mládežnických týmech, do A-mužstva se v soutěžním duelu nedostal.

"Poté, co mi skončilo hostování v Jablonci, jsem přemýšlel, co dál. Hradec mě hodně zaujal, ze všech jednání mám opravdu skvělý pocit. Je to sympatický, urputný tým, který si jde za svým cílem - to mě hodně zaujalo. Sám i zvenčí vidím, že kabina je zdravá, jde za úspěchem. Doufám, že společně na předchozí sezony navážeme," prohlásil Heidenreich.