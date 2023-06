Pilař po návratu do Hradce: Ambice mám pořád velké, konec v Plzni byl hořký

Nešlo to rychle. Upřímně říkám, že jsem přišel před rokem do Plzně s trochu velkými očekáváními. Čekal jsem víc. Ale šel jsem tam za konstelace, kdy Plzeň vyhrála titul s nějakým týmem. Nedostával jsem tolik příležitostí, kolik bych chtěl, trenér (Michal Bílek) chtěl hrát jiný fotbal. Jsem naštvaný i na sebe. Vyvinulo se to tak, že už v lednu jsem chtěl jít do Hradce, požádal jsem i vedení Plzně, jestli by to šlo udělat. Nevyšlo to, ale slíbili jsme si s vedením Hradce, že sem v létě přijdu. I když se pak do Plzně vrátil trenér Koubek a volal mi, rozhodl jsem, že se půjdu zpátky. Z více důvodů, chtěl jsem mimo jiné dodržet slovo.