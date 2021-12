Divočina v Ďolíčku, vyloučený Pilař nechtěl ze hřiště! Probuďte se už všichni, zuřil Rada

Nejdříve se pakoval po druhé žluté kartě Malínský, vzápětí v 70. minutě za údajný úder loktem do tváře pronikajícího Köstla byl podruhé napomínán Pilař. Ten se nechtěl s verdiktem sudího Szikszaye smířit, arbitrovi i jeho asistentovi od plic dlouze sděloval, co si o tom všem myslí. Kapitán Hübschman ho musel od rozhodčích odhánět, nakonec ho vyprovodil z trávníku.

„Nevím, na dálku jsem situace neviděl, hlavně první žlutou pro Malínského. Ale druhá žlutá pro Pilaře? Hrajeme fotbal, což je kontaktní sport! Znám tisíce fotbalistů, kteří, pokud budeme řídit zápasy takhle, nemohli by hrát ligu. Jestli jdu do skluzu, vypíchnu balon a někdo přepadne, je to jeho chyba. Skluz do fotbalu patří. Jestli budeme takhle úzkoprsí a budeme vylučovat, nikam se nehneme. Pak se divíme v Evropě, že nám nic nepískají. Už se probuďte všichni," zlobil se kouč Jablonce Petr Rada.

„V prvním poločase jsme byli lepší, dominovali jsme. Dali jsme dva góly. Kluci cítili že by to mohlo vyjít. Zmrazilo nás vyloučení Malínského, ale v deseti se to dá někdy zvládnout. Po vyloučení Pilaře na devět hráčů, to už bylo silný sousto, nejsme v komfortní situaci. Ubojovali jsme to, hráči si hrábli na dno," pochvaloval si Rada, který smekl před zkušeným záložníkem Tomášem Hübschmanem, jehož do utkání nasadil od první minuty.