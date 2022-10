Divočina ve Zlíně! Kondiční trenér Liberce napadl hráče soupeře i sudího

Poslední minuty střetnutí provázely značné emoce. Hosté se snažili o vyrovnání, duel gradoval. Kondiční trenér Slovanu Pavel Čvančara v tu chvíli dostal červenou kartu za atak na zlínského Hrubého, který se chystal vhodit aut. A poté dokonce strčil do sudího Všetečky. „To byl od člena našeho realizačního týmu zbytečný výstup. Jeho nedisciplinovanost budeme řešit," komentoval Kozel Čvančarův zkrat.

Podle něj mohl pramenit i z frustrace ze špatných výsledků Slovanu. Liberečtí získali v uplynulých čtyřech kolech nejvyšší soutěže jediný bod. „Každé to utkání mělo poněkud jiný příběh. Každopádně se v tom ale teď trochu plácáme. Výsledkovou krizi můžeme utnout pouze poctivou prací. Jedno povedené utkání by nám určitě pomohlo," uvedl už směrem k derby s Jabloncem v příštím ligovém kole

„Jsme samozřejmě hrozně zklamaní. Prohráli jsme zbytečně," dodal už k samotnímu utkání Kozel. „Poté, co jsme díky penaltě srovnali s domácími krok, jsme měli mít psychicky navrch. Jenže jsme si nepohlídali zlínskou standardku. A v hektickém závěru jsme už podruhé vyrovnat nestihli," litoval.

Rozčarovaný z porážky ve Zlíně byl i liberecký kapitán Jan Mikula. „Bohužel jsme nedokázali eliminovat dvě soupeřovy standardní situace. My jsme teď směrem dopředu bezzubí. Na držení míče jsme byli určitě lepší, avšak hrajeme jen po velké vápno. V něm moc nebezpeční nyní nejsme. Když dali Zlíňané vedoucí branku, zkušeně si těsný náskok pohlídali," uznal.

Uvědomuje si, jak je ligová tabulka neskutečně vyrovnaná. „Každý bodík proto hraje obrovskou roli. My se musíme semknout a snažit se makat ze všech sil. Do konce podzimu musíme nasbírat co nejvíc bodů. A začít bychom s tím měli hned za týden v derby," předsevzal si Mikula.