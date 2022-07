Do Bergama bych šel v šestnácti znovu, tvrdí Heidenreich. S Jabloncem se chce znovu odrazit

Italské šestiletky s krátkou pauzou v Teplicích však nelituje. Ostatně dobře se teď zná například s mistrem Evropy Giacomem Raspadorim, Nikolou Zaniolem z AS Řím či Amadem Diallou z Manchesteru United.

Vracíte se do Česka z italského angažmá rád?

Určitě ano, odmala bylo jedním z mých cílů hrát českou první ligu, takže se vracím rád a už se těším na start ligy.

Dvaadvacetiletý stoper David Heidenreich bude v Jablonci působit na ročním hostování z italského klubu Atalanta Bergamo. Hodně štěstí, @DavidHajdy18! #vprvnilinii pic.twitter.com/iYfsfLcrWJ — FK Jablonec (@FKJablonec) July 16, 2022

V Jablonci hostujete, ale blízko byla i varianta přestupu. Mrzí vás, že tahle možnost nakonec neklapla?

Samozřejmě by přestoupit bylo lepší. Hostovačky jsou pro mou pozici stopera těžší, protože střední obránci se moc netočí, ne tolik jako útočníci. Proto jsme chtěli spíš přestup. A v jednu chvíli už to vypadalo dobře, ale pak se to uhrálo jen na hostování. Jsem ale rád, že tady můžu být alespoň na hostování.

Bergamo byste po šesti letech opustil s lehkým srdcem?

Samozřejmě by se mi opouštělo těžce, ale ve fotbale to tak bývá. Mým cílem je se tam vrátit a hrát, ale potřebuji teď sbírat herní zkušenosti.

Je vám 22 let, cítíte, že je nejvyšší čas, abyste hrál v nejvyšší soutěži?

Už jo. Je mi sice 22 let, ale teď se všechno posouvá dopředu. Když se teď někdo bere jako talent, je mu 16 let a ve 22 letech je už skoro starý... Pro mě je hlavní dostat se do základní sestavy, odehrát co nejvíce zápasů a zůstat hlavně zdravý. Chci jít postupně. Nepřemýšlím, co by mohlo být za rok, potřebuju se soustředit na přítomnost a tu skládanku sestavovat den po dni. Uvidíme, jak se bude dařit jednak mně, jednak Jablonci a jak půjde všechno společně dohromady.

Koleno je už zcela v pořádku?

Troufnu si říct, že teď na sto procent. Asi i díky tomu, že jsem podstoupil operaci, hodně se po ní zlepšilo. Kdybych na ni nešel, tak by se zranění asi furt obnovovalo.

Poslední dva roky jste toho i vinou zranění moc neodehrál. Nakolik vám uškodila absence herní praxe?

Jde o další zkušenosti. V Teplicích to bylo dobré, jenže přišlo lehčí zranění kolene a na dva měsíce jsem vypadl. Pak mi koleno trefili do stejného místa a přetrhlo se úplně. Ta sezona byla ovlivněná zraněním. Před rokem v letní přípravě si mě stáhli do Bergama, kde jsem začal i s áčkem, ale po týdnu byl přeřazen k hráčům, kteří si hledají hostování. Asi čtyři týdny jsem jen trénoval a na konec přestupového období se podařil SPAL. Ale přišel jsem až jako pátý stoper až po prvním utkání... Proseděl jsem dvacet zápasů v kuse. Pak do toho zase skočil covid a změna trenéra a jelo se od znova. Pak už jsme byli v tíživé situaci a na hřiště jsem se už nedostal. Ale celý rok jsem trénoval v nejvyšší kvalitě a po prvním zápase po delší době za Jablonec se cítím dobře.

Jak zpětně hodnotíte odchod do Bergama už v 16 letech?

Kdybych řekl, že se mi tím splnil sen, lhal bych, protože jsem si nikdy nemyslel, že by to takhle mohlo vyjít. Na začátku to samozřejmě bylo těžký, v šestnácti být sám bez rodiny na intru v neznámém prostředí. Ale hrozně mi to pomohlo do života. Kdybych měl tu šanci rozhodovat se v šestnácti znovu, šel bych do toho znovu. Byl jsem šťastný. Dařilo se nám, vyhrávali jsme a byla to skvělá škola. Mám tam spoustu kamarádů. Jde o zkušenost k nezaplacení. Fakt bych to opakoval dokola a dokola.

Vnímáte momentálně Jablonec jako ideální štaci? Jen připomínám, že odešel stabilní stoper Jaroslav Zelený a začínáte pod novým trenérem Davidem Horejšem.

Jablonec získal nový impuls v podobě trenéra, což jsme taky brali v potaz. Hodně jsem se s trenérem bavil, když ještě hostování ani nebylo hotové. Přemýšlíme stejně. Moc se mi líbí styl, jakým pracujeme a jak chceme hrát.

Jak byste ho charakterizoval?

Je hodně podobný tomu, co jsem zažíval v Itálii. Hodně se dbá na detail. Vyžaduje se intenzita, chceme hrát hodně s balonem, který chceme získat aktivním presinkem. Cítím se v tom dobře.

Co říkal Jablonci váš táta, šéftrenér mládeže ve Slavii?

Když jsem Jablonec s tátou řešil, byl nadšený. Od začátku měl v hlavě zejména Jablonec. Je nadšený a těší se na první zápas, až bude moct přijet.

Zápasy se Slavií tedy budou specifické?

Už byly, když jsem hrál za Teplice. Navíc v jednom jsem dostal červenou, ve druhém jsem si zase poranil hlavu. Doufám, že takový scénář už nenastane a konečně proti Slavii dohraji celý zápas.

Hledal jste po losu, kdy na Slavii narazíte?

Máme je doma ve třetím kole. Ale s tátou to nějak významně nevnímáme. Těším se na něj jako na všechny ligové zápasy. Po té delší pauze se mi změnilo myšlení, těším se teď na každý zápas a je jedno, jestli je modelový jen mezi námi, Slavií nebo Sassuolem.