Do hospody jo, na stadion ne? Vrba nechápe, proč očkovaní nemůžou na fotbal

„Vzhledem k tabulce, v níž jsou vepředu čtyři mužstva, bude každá ztráta bolet. Hlavně budeme muset ve venkovních zápasech bodovat víc než doposud. Doma se nám daří, bohužel venku ztrácíme body, které nám teďka chybí. To je pro mě chyba a vadí mi to," srovnává bývalý trenér české reprezentace.

„Mě hlavně trápí, že nebudou fanoušci. Připadá mi nelogické, že očkovaný člověk může chodit do obchodu, do hospody a nemůže přijít na sportovní utkání. I když by prokázal, že je očkovaný. Tomu vůbec nerozumím. Jsou to zvláštní věci," podivuje se Vrba, proč smí sportovní akce navštívit maximálně 1000 lidí.