Do Plzně má blízko trenér Koubek, jeho asistentem by se měl stát Trousil

Pokud by Koubek opravdu usedl na lavičku Viktorie, šlo by o překvapivý tah. S Plzní na jaře 2015 sice získal titul, po vyřazení v předkole Ligy mistrů byl ale následně v létě odvolán a s klubem se nerozešel úplně v dobrém. Koubkovým asistentem by se měl stát 47letý Jan Trousil. Bývalý stoper Brna udělal velký kus práce ve Vyškově, který dovedl do druhé ligy. V dubnu byl po třech porážkách odvolán.