Slavia dotahuje přestup Tijaniho z Baníku, zaplatit má okolo 30 milionů

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po posledním utkání sezony prohlásil, že by chtěl do ofenzivy přivést dva hráče. Zdá se, že pár dní poté bude jeho přání splněno. Sešívaní už představili olomouckého útočníka Mojmíra Chytila, nyní finalizují příchod Muhameda Tijaniho z Baníku. Jako první informoval o zájmu Slavie o ostravského hráče deník Sport.

Dvaadvacetiletý Afričan nasázel v právě skončeném ligovém ročníku jedenáct branek, osm z nich dal v posledních dvou měsících. Připsal si i dvě asistence. Červenobílé zaujal mimo jiné svými dispozicemi, je dobrým hlavičkářem, dobře se orientuje v pokutovém území a má předpoklady, aby zapadl do náročného a běhavého slávistického stylu.

Trpišovskému a spol. se mají také líbit charakterové vlastnosti Tijaniho a vidí v něm potenciál pro další růst. Další plus? V kabině Slavie se vytáhlý útočník potká s krajanem Igohem Ogbuem, oba hráči jsou kamarády.

Slavia vyztužuje ofenzivu na další sezonu, z níž vypadává do Crvene zvezdy Bělehrad mířící křídelník Peter Olayinka. V kádru má nejlepšího střelce uplynulého ligy ročníku Václava Jurečku, který se trefil dvacetkrát, dvanáct zásahů zaznamenal v nadstavbě. Další nováček Chytil se za Sigmu prosadil dvanáctkrát.

Do Baníku má podle informací Sport.cz zamířit na hostování brazilský křídelník Ewerton, brankář Jakub Markovič a záložník Tomáš Rigo mají do ostravského klubu přestoupit, Slavia by na ně měla mít předkupní právo.