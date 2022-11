Dohnat rekordmana Petrželu? Teď je logickým cílem sto gólů, říká Chramosta

Petržela vstoupil do Klubu legend v říjnu 2016 ve 33 letech, 32letý Chramosta ho více než o rok předběhl. Kristova věku dosáhne až v říjnu příštího roku. Nenapadlo ho tedy, že by mohl bývalého parťáka dostihnout? „Tak daleko nekoukám, nevím, jak se vše bude vyvíjet. Důležité je zdraví a záleží i na výkonosti. Teď se však cítím hodně dobře a užívám si, že hraji v Jablonci," přiznává. Nejdřív by rád vstřelil v lize 100. gól, zatím jich na kontě má 79. „Logicky mi to vychází jako další cíl, za tím si teď půjdu," uzavřel.