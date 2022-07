Dostálek není z remízy s favoritem zklamaný. Kluci zápas odmakali, chválí svůj tým kouč Brna

Je to tak. Zpočátku jsme byli málo odvážní. Byl to po roce náš premiérový duel v první lize, a tak jsme byli asi trochu nervózní. Moc nám pak pomohl Ševčíkův vedoucí gól. A když soupeř vyrovnal, získali jsme záhy náskok zpět. Škoda že jsme ve druhé půli vedení neudrželi. Bohužel jsme nechali po naší chybě vniknout hradišťského Kalabišku do šestnáctky a Trávník s trochou štěstí, když se míč odrazil do sítě od tyčky, srovnal na 2:2. Obě inkasované branky byly z našeho pohledu trochu smolné.