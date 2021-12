Dostat znovu gól po minutě a půl? Šílenost, zlobil se přes výhru v Karviné Vrba

Fotogalerie +2

„To ano, ale šedivý jsem z toho i tak," usmíval se Vrba, který hráčům vytýkal především špatnou ofenzivní práci v prvním poločase a nesoustředěnost po gólu Lukáše Haraslína na 2:0. „Byl to zápas dvou poločasů, v prvním jsme měli zajímavou mezihru, ale jinak to bylo z naší strany neplodné. Až na břevno Hancka tam nebylo vůbec nic," popisoval Vrba.

Zlom přišel po hodině hry, kdy domácí gólman kiksem nabídl gól střídajícímu Pulkrabovi. „Druhý poločas jsme nezačali nejlíp. Věřili jsme, že nám Matěj zase pomůže," vysvětloval Vrba, proč střelec tří gólů z posledních tří zápasů znovu zůstal jen na lavičce náhradníků a do utkání se dostal v 52. minutě místo Adama Karabce.

„Zvažoval jsem, zda jej dát od začátku. Ale více nám pomáhá, když nastoupí v průběhu. Jde plný sil proti týmu, které má za sebou padesát, šedesát minut a hodně to oživí. Je to náš žolík. Zápasy nám z této pozice rozhoduje. Jsem rád, že to tak je," vysvětloval Vrba.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Matěj Pulkrab ze Sparty Praha děkuje fanouškům.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

První gól nutil domácí otevřít hru, což Spartě vyhovovalo. „Hra se zjednodušila, Karviná to otevřela a my přidali druhý gól. Co ale následovalo pak, bylo šílené," pěnil Vrba při pomyšlení na snížení Estonce Sinjavského, které přišel necelé dvě minuty po navýšení vedení.