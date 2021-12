Totální zkrat Bolka, místo zákroku křičel na hráče. Jen on ví, proč to udělal, krčil rameny Páník

Fotogalerie Foto: Petr Sznapka, ČTK Radost hráčů sparty z první branky v Karviné.Foto : Petr Sznapka, ČTK Foto: Petr Sznapka, ČTK Trenér Sparty Pavel Vrba během duelu v Karviné.Foto : Petr Sznapka, ČTK Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Antonín Křapka z Karviné, Dávid Hancko ze Sparty, brankář Petr Bolek z Karviné. Foto : Petr Sznapka, ČTK Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Lukáš Haraslín ze Sparty, Martin Šindelář z Karviné. Foto : Petr Sznapka, ČTK

Sparta šla v 60. minutě do vedení, které už nepustila a výhrou 2:1 poslala Karvinou na poslední místo tabulky. „Těžko se mi to hodnotí, protože Petrovi do hlavy nevidím. Jen on ví, proč to udělal, proč nesledoval míč a místo toho říkal něco hráčům," krčil rameny trenér Karviné Bohumil Páník.

Bolka se hned po utkání neptal, brankář svůj zkrat mezi novináře vysvětlit nepřišel. „Nechodím za hráči do kabiny, protože máme jak my trenéři, tak hráči po porážce horké hlavy. To by nedělalo dobrotu. Nechám tomu dva dny a pak se ho zeptám, proč to tak řešil," pokračoval Páník.

Hodně zblízka sledoval Pulkrabův gól pravý bek Karviné Antonín Křapka. Střídajícího útočníka se snažil dostihnout, neměl ale šanci. „Viděl jsme, že je zle a snažil jsem se to dobíhat. Ale byl daleko přede mnou. Bylo to nedorozumění, udělali jsme chybu a padl z toho první gól. Bohužel jim tenhle moment dal klid a větší lehkost. Naopak nám se hrálo o to hůře," popisoval Křapka.

V kabině bylo po osmnáctém utkání bez výhry a páté porážce v řadě neveselo. „Samozřejmě, že jsme si to vyříkali, ale co bylo v kabině, to tam zůstane. Nemůžeme házet porážku na jednu chybu, nebo jednoho hráče. Musíme dál pracovat na tom, abychom ty chyby nedělali. Máme za sebou náročné dva týdny, od pondělí se ale začneme připravovat na zápas ve Zlíně, který pojedeme vyhrát," snažil se zahnat chmury z pádu na poslední místo tabulky Křapka.

„Jsme poslední, ale věřím, že to s námi nic neudělá, že nás to spíše nakopne k tomu, abychom se už příště vyvarovali hloupých chyb a zlomili to," zdůraznil obránce, který přišel do Karviné před touto sezonou z Mladé Boleslavi.