Douděra coby asistent rozhodčího spoluhráčům nenadržoval. Bavilo mě to, řekl

Za Slavii se ve zbytku prvního poločasu této role zhostil David Douděra. „Nijak negativně jsem to nevnímal, měl jsem radost, jak k tomu oba týmy přistoupily. Nechtěli jsme, aby Raków hrál o deseti, je to příprava, byla by to velká škoda. Férově jsme se domluvili, šlo to rychle," popsal krajní obránce českého vicemistra domluvu. Hrálo se v plném počtu na obou stranách.