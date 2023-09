Dva góly a střídat. Byl jsem naštvaný, ale hrát potřebují všichni, chápal útočník Baníku

„Trochu jsem si na ty góly počkal, ale jsem rád že přišly před domácími fandy, s nimiž jsem si to mohl pořádně užít,“ svěřoval se Kubala, jenž před sezonou přišel do Baníku z Hradce Králové.

Už jste byl v kabině terčem vtípků, když zápasů přibývalo a góly nepřicházely?

Ani si to nedovedete představit (smích). Samozřejmě to tam je. Kluci, co dali góly si dělali srandu a pořád se mě ptali, jestli už ho dám teď, nebo už nikdy.

Umlčel jste vtipálky dvěma trefami proti Zlínu?

Vždycky říkám, že zajíci se sčítají na konci honu. Pořád to bylo a je otevřené, až na konci můžeme hodnotit, kdo je jak úspěšný.

Ale asi jste si vyslechl něco o tom, že Zlínu dá gól každý, že?

(smích) Bylo to tam samozřejmě. Bylo toho spoustu, ale nesmíme snižovat kvalitu soupeře. Vyhráli jsme 5:1, ale hlavně v prvním poločase jsme se tam obtížně dostávali. Kdybychom nedali na začátku druhé půle rychlý gól, možná by to bylo těžké až do konce a museli by zase pomoct střídající hráči. To, že minule dostali po červené kartě sedm gólů není měřítko. Plzeň hraje skvělý fotbal teď, góly dává. Narážky jsou sranda, respekt k soupeři musí zůstat.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Radost hráčů Ostravy z branky proti Zlínu.

Váš první gól v Baníku byl zároveň i vítězný. Takže potěší dvojnásobně?

Vidíte, to jsme si ani neuvědomil. Pochvalu zaslouží celý tým, protože první poločas nám to trochu ten inkasovaný gól zkomplikoval. Ale užívám si to, že vidím ten pokrok týmu, a to je pro mě to nejdůležitější.

Při obou gólech jste měl až překvapivě prostoru. Neusnadnila vám to trochu obrana Zlína?

Toho prostoru tam bylo opravdu více. Už v první půli jsme to cítili. Ale je to i o tom, jak se ve vápně pohybujeme. Ten prostor jsem měl, jen jsem se otočil a střílel. A u toho druhého jsem zase jen balon usměrnil.

Po prvním gólu jste udělal kotoul to je vaše obvyklá oslava?

Vůbec ne, zasekly se mi trochu kolena v trávě (smích). Nicméně z toho vyšel kotoul, takže to hezky do sebe zapadlo.

K hattricku jste neměl daleko. Myslel jste na něj?

Samozřejmě když už jsou dva góly, tak člověk pomýšlí na ten třetí a trochu jsem doufal, že bych mohl zůstat na hřišti a pokusit se o něj. Ale máme v týmu konkurenci, uzdravil se Jirka Klíma a potřebuje taky hrát. Ve středu máme důležitý zápas v Zápech (MOL Cup) a je dobře, že se na hřiště můžeme dostat všichni.

Nebyl jste ale zklamaný, že střídáte?

Samozřejmě trochu naštvaný jsem byl, ale je to rozhodnutí trenéra a já ho respektuju. Asi tím trochu ušetřil mých peněz, které bych za případný hattrick musel dát do týmové kasy (smích).

Zase jste si ale mohl užít potlesk hlavní tribuny, když jste pod ní procházel, ne?