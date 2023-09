Zase jsme dostali ránu. Pokud to odnesu, plakat nebudu, řekl Vrba dalším po debaklu

Dvanáct gólů ve dvou zápasech za sebou je něco, co zkušený trenér ještě nezažil. „V Baníku jsem kdysi začal porážkou 0:7 (na Slavii v sezoně 2002/2003), jak dopadl ten další zápas už ale nevím (Baník porazil Blšany 3:1). Ale není to moje první takové utkání. Je otázka, proč dostáváme tolik gólů a důvod je jednoduchý – naše nedisciplinovanost a bránění. Pokud útočníkům soupeře budeme nechávat tolik prostoru, tak ty góly prostě dostávat budeme,“ zdůraznil Vrba.

„Je to ostuda tolik gólů dostat. Nevím ani, co k tomu říct,“ smutnil brankář Zlína Matěj Rakovan, jenž odchytal místo zraněného Stanislava Dostála poslední dva zápasy. A dostal v nich dvanáct gólů. „Není jednoduché zůstat pozitivní, když ty góly přibývají. Ale snažím se být nad věcí, nechytám ligu první rok. Ale je jasné, že takové dardy nemůžeme dostávat,“ dodal Rakovan.

Po prvním poločase, ve kterém dokázal na vedoucí trefu Ewertona odpovědět stoper Simerský to přitom v Ostravě se Zlínem nevypadalo úplně zle. „Zvedli jsme trošku hlavu, bohužel jsme brzy po přestávce dostali třetí gól a ten nás srazil. Pak už jsme se nedokázali vůbec zvednout. Nebyli jsme nijak nebezpeční,“ pokračoval zkušený trenér, který po výprasku od Plzně udělal v základní sestavě pouze tři změny.

Z toho absence vyloučeného Černína byla vynucená. „Vůbec se nechci bavit o šíři kádru, ale je pravda, že když jsem viděl, kdo v Baníku sedí na lavičce, tak si myslím, že pět těchto hráčů by ve Zlíně hrálo v základu,“ pousmál se Vrba.

„I já bych rád trénoval třeba nějaké jiné hráče a další do týmu dovedl, ale vycházím z toho, jaké máme možnosti a jací hráči ve Zlíně jsou, to je realita,“ poukázal Vrba na kvalitu zlínské soupisky.

„V tom má Baník oproti nám velkou výhodu. Má teď silný kádr a hlavně do ofenzivy má silné hráče. Když vystřídají, tak nepolevují. Ti, co jdou hrát chtějí dokázat, že jsou lepší a mají na to hrát další zápas. Baník má mimořádné hráče,“ přemítal Vrba.