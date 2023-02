Dva správní chlapi Pešice a Cipro už jsou zase spolu, lituje Šmicer. Odstartovali mu skvělou kariéru

„Byl nemocný, ale nevzdával to. Je legenda Slavie. V památné sezoně 1995/96 nás dovedl k mistrovskému titulu a do semifinále Poháru UEFA. Skvělý úspěch, protože domácí vzestup jsme dokázali potvrdit i na evropské scéně," poukazuje brzy padesátiletý slávista.

„Klasická dvojka. Pepa byl ten hodnější, Franta zase přísnější. A dohromady jim to parádně fungovalo. Dokázali v týmu vytvořit ideální atmosféru. Těšili jsme se na tréninky, byla radost pod nimi tu sezonu hrát. Skvěle nás připravili i na EURO," připomíná senzační stříbro z ME 1996.

„Byla to zlomová sezona nejen pro mě, ale taky Radka Bejbla, Karla Poborského nebo Honzu Suchopárka. Odešli jsme do velkých zahraničních klubů a někteří ještě dál."

„Byl jsem ve Slavii od čtrnácti do třiadvaceti, tedy devět let. Přechod z dorostu do chlapů byl klíčový. V sezoně 1995/96 jsme všichni spustili všechno, co jsme uměli. A oni nám moc pomohli," kvituje Šmicer, který se na sklonku kariéry ještě do Edenu pro další dva tituly vrátil.