Čest vaší památce, mistře! Slavia smutní, zemřel trenér Cipro

Ostatní: hráčská i trenérská legenda Slavie, za kterou hrál v obraně, záloze i útoku, byl i kapitánem; v první lize odehrál celkem 285 zápasů a vstřelil 16 branek; s trénováním začal jako hrající kouč v divizním Jílovém a poté v rakouském Gmündu; v sezoně 1988/89 dovedl vystudovaný právník Zbrojovku Brno zpět do první ligy; v roce 1994 přišel jako sportovní ředitel do Slavie, v závěru ligového ročníku 1994/95 mužstvo převzal jako trenér a v následující sezoně jej dovedl k mistrovskému titulu a do semifinále Poháru UEFA; do Slavie se později dvakrát vrátil, působil zde i jako hlavní skaut; ve třech různých obdobích vedl též České Budějovice, naposledy od března do října 2015; kromě české ligy působil také na Kypru a v Rakousku. (ČTK)