Ml. Boleslav

Mladá Boleslav byla v prvním poločase lepším týmem, stejně jako před týdnem při výhře proti Hradci Králové (1:0) hrozila především útočná dvojice Kušej, Ladra. Po několika nadějných akcích vyslal ve 13. minutě Mareček do úniku Kušeje, jenž obešel gólmana Janáčka a zakončil do prázdné brány. Člen reprezentačního výběru do 21 let navázal na trefu z minulého kola a v pátém ligovém zápase dal druhý gól.