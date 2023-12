Euforii ze srovnání proti Spartě sebralo video. Gól měl platit, zní z kabiny Pardubic

„Uznal ho hlavní rozhodčí, pomezní neměl ani praporek nahoře. Fakt asi rozhodovaly milimetry. Je to pro nás strašná škoda,“ bědoval odchovanec Sigmy Olomouc, jenž se parádní ranou do šibenice postaral o jediný nakonec regulérní gól Pardubic v zápase.

Tady je to podle mě vidět dle nohou vs. malé vápno... Za mě ofsajd. pic.twitter.com/38iSRo01zZ

„Ukazovali mi nějakou fotku toho ofsajdu, zatím jsem to neviděl,“ komentoval klíčový okamžik duelu trenér Pardubic Radoslav Kováč. „Průkazné to nebylo, ale bohužel. Prostě to pískl. Pro nás je to hrozně těžké, dáte proti Spartě v 90. minutě na 2:2 a za chvíli tam sedíte zničeni s tím, že to nedopadlo. Neskutečná škoda, hlavně pro naše chlapce,“ posteskl si někdejší reprezentační obránce.