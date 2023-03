Experti odepsali Plzeň. Spartu už může v boji o titul zastavit jen Slavia, shodují se

Siegl tvrdí, že v momentálním rozpoložení záleží už jen na Spartě, jak ve zbytku ligy naloží s báječnou formou. „Zastavit Spartu může samozřejmě třeba hned další soupeř," vypálí na první dobrou. Je ale přesvědčený, že to nenastane. "Musí být zkrátka nastavená tak, že to zvládne," vyhlíží bývalý kanonýr Sparty nejbližší ligový souboj s Hradcem Králové.

O současné síle Sparty svědčí podle Siegla to, jak přejela v derby Klokany ve Vršovicích a zvládla i souboj na hřišti Baníku Ostrava. „Všichni říkali, že to bude těžké, že bude špatný terén, nepříjemní, tvrdí a běhaví soupeři. A Sparta to zvládla, to na podzim nedokázala. Funguje osa týmu a tým vyhrává," těší bývalého útočníka z Letné.