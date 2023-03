Ikona Sparty se zastala kouče Slavie. Že je Lingr naštvaný, chápu

Mít nabitý kádr a nejlépe zdvojené posty na všechna místa v základní sestavě. To je sen fotbalového trenéra. V jisté chvíli však i starost. Musí se totiž proměnit v psychologa, který dokáže nabudit všechny hráče, tedy i ty, kteří nebudou hrát od první minuty a třeba jim připadne role střídajícího žolíka. „Je to vždycky o komunikaci mezi hráčem a trenérem, vzít v úvahu se musí soupeř a taktika pro zápas. Když si to hráči včas řeknete, tak tu roli pochopí," myslí si kanonýr.

Bez rozpaků přiznává, že on sám pochopitelně chtěl být na hřišti od první minuty. Když to bylo jinak, nesl to těžce. Takže dovede pochopit fotbalisty, kterým se nezamlouvá, že nejsou v zahajovací sestavě. Pozice náhradníka nesedí třeba Ondřeji Lingrovi. „Hráč musí vzít roli, jakou mu trenér dá. Ve Slavii jsou na jedno místo v sestavě dva a někdy i tři hráči. Pak je jediná šance. Makat, snažit se dát gól a pomoci týmu ke třem bodům," míní Siegl.

Přímák s bývalým kanonýrem Horstem SieglemVideo : Sport.cz

Pochopitelně i on si všiml toho, že se třeba na hrotu sestavy Slavie hráči hodně mění. „Jurečka, Schranz, Lingr, Van Buren," pálí na dobrou jména forvardů, kteří by u konkurence, snad s výjimkou Sparty, hráli v základní sestavě. Jenže trenér Trpišovský není kouzelník a všechna ofenzivní esa prostě do sestavy vmáčknout nemůže. A tak musí hráči překousnout pozici náhradníka.

„Střídající hráči zase mají výhodu, že jdou na unavené obrany. Někomu to sedí. Podívejte na Van Burena. Když je v základu, tak není vidět a jako střídající dává góly," myslí si Robert Neumann, fotbalový expert Práva a bývalý prvoligový fotbalista a zdůrazňuje trenérskou roli psychologa. „Když to trenér dokáže, tak jdou hráči na trávník i v roli náhradníka nahecovaní. Vlétnou tam a často mohou rozhodovat."