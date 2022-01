Falta bude hrát o novou šanci. Cílem je v Baníku zůstat, svěřil se

A to je cíl 28letého univerzála. „První kontakt s trenérem Smetanou se uskutečnil, když jsme hráli v Ostravě s Viktorkou. Další byl před Vánocemi, a protože jsem moc nehrál, chtěl jsem, aby se to dotáhlo. V Baníku chci zaujmout a vybojovat si místo. A protože je v dohodě mezi kluby opce na přestup, mým cílem je v Ostravě nějaký čas zůstat," svěřoval se po úvodním tréninku v novém prostředí Falta.

Domů to tak nyní bude mít o dost blíž. „V Olomouci máme rodinné zázemí, ale bohužel jsme tam nedávno prodal byt. Nejméně v přípravě a na začátku ligy chci bydlet v Ostravě, abych to měl co nejblíže. Každý den cestovat z Olomouce, když budeme trénovat dvoufázově, by nedávalo smysl," osvětlil Falta.