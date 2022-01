Smetana chce mít v týmu Sora i Lischku. Oba je budeme potřebovat, říká

Už víte, kdo odejde a kdo naopak v týmu pro jaro zůstane?

Máme Arťoma Koncovoje (půlroční hostování z Ruchu Brest), Šimona Faltu (půlroční hostování z Plzně), dneska se k nám připojil Martin Chlumecký (Teplice). Z Táborska se vrátil Jirka Boula, z Dukly Lukáš Cienciala. Čekáme, co bude s Davidem Lischkou, o toho určitě usilujeme. Věřím, že se vrátí. Už s námi není Adam Jánoš, který se hlásil v Karviné a pravděpodobně by tam měl zůstat.

Sparta se zajímá o rychlonohého Yiru Sora. Jste připraven ho vyměnit za Davida Lischku?

Nevím, co já bych k tomu... Ze Sora se postupně stává hráč, který Baníku pomáhá víc a víc. Jako trenér si jej přeju mít v týmu, pracovat s ním, zlepšovat ho. Není to úplně otázka ně mě, u těch jednání nejsem. Chtěl bych, aby zůstal a na jaře nám pomohl.

Co když nastane situace, že si bude moct nechat jen jednoho. Na koho ukážete?

Ptáte se mě, koho bych si vybral?

A vybral?

Každý úspěšný tým musí mít dobrou defenzivu a David má na posunu našeho týmu obrovský vliv. Takže... (přemítá), pokud mě postavíte ke zdi, tak bych zvolil zřejmě prověřenou kvalitu vzadu. Ze Sora se ale dneska stává výjimečný a zajímavý hráč, který mám pomohl v tolika zápasech. Když budeme trpěliví, tak to bude ukazovat dál. Jako trenér bych ani o něj nechtěl přijít. Má něco jiného, než ostatní hráči a neznám trenéra, který by o takového hráče chtěl přijít, nebo jej chtěl někam pustit. Asi se poslední chvíle budu vyhýbat a asi ani neodpovím, protože bych chtěl oba dva. Sparta má ambice, ale my je máme také, jsme na půl cesty a myslel jsem, že na jaře můžu počítat s oběma. Oba je budeme potřebovat.

Byl tah Sparty stáhnout si Davida Lischku nepříjemný šokem?

Sparta na to měla nárok, využila toho. S tím jsme nemohli nic dělat. Teď prostě čekáme, jak se to bude vyvíjet a usilujeme o to, aby se vrátil. Za mě i za hráče mohu si troufám říct, že tu máme nedokončenou práci. I proto doufám, že tady s námi pokračovat bude.

Do přípravy přišel exteplický Martin Chlumecký. Je náhradou za Lischku?

Byl v řešení dřív, než nastala situace okolo Davida. Na levé straně máma Flajšiho (Jiřího Flešmana), máme tam Davida a potřebovali jsme tam více variant, zvýšit konkurenci, mít možnost reagovat. Když se tento relativně ještě mladý hráč nabídl, tak s ním chceme pracovat. Má předpoklad se zlepšovat a být lepší než v Teplicích. Za nás určitě zajímavý hráč. Od úterý se zapojí do tréninku, zatím absolvoval jen běžecké testy na páse.

Šimon Falta má za sebou první trénink v nových barvách. 🔵⚪️ pic.twitter.com/0MZ1YThpvF — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) January 3, 2022

Máte vyhlédnutého na post stopera ještě někoho? Třeba Santose z Karviné, kam jste poslali tři hráče?

Samozřejmě, pracujeme na tom. Ale o výměně s Karvinou nic nevím. Tímto směrem se neubíráme. Chceme jít jinou cestou. Velice zajímavý hráč je Alexander Mojžiš (Ružomberok), s kterým by také stálo za to pracovat. Je využitelný, jak na levém kraji, tak na halvbekovi i levém stoperovi. Reference o něm jdou nadprůměrné, takže o něj usilujeme.

Doporučil vám ho i Ladislav Almási?

Ano, i on.

Adam Jánoš přicházel do Baníku jako velká posila. Proč pod vámi vypadl ze sestavy?

To je jednoduché. Na jeho pozici se zlepšili jiní hráči, vyrostli a nepustili ho na hřiště. Adam Jánoš hraje ligu dlouho a měl by ji hrát, takže logicky jde do klubu, kde by měl mít větší vytížení.

Kromě Jánoše jdou do Karviné na hostování i Muhammed Sanneh a Ondřej Chvěja, co si od toho slibujete?

Mo Sanneh tady sedm osm měsíců už nehrál a hráč jeho kvalit potřebuje větší časové vytížení. Potřebujeme, aby se ukázal i výhledem na léto. Zda s ním budeme moci počítat, zda si zaslouží hrát. Adam, Mo i Ondřej Karviné v této situaci obrovsky pomohou. Je to dobré řešení pro všechny.

Z Plzně jste získali Šimona Faltu, v čem může Baníku pomoci?

Je silný na míči, má kvalitu ve finální třetině hřiště. Může hrát na levém beku, na křídle, uprostřed hřiště, jeho variabilita je obrovská a jeho zkušenosti jsou také velké. Po fyzických testech se okamžitě se zařadil mezi top tři nejlépe fyzicky připravené hráče mužstva, což je při našem herním způsobu povzbuzující.

Nepříliš známý je Arťom Koncevoj, jaký je to hráč?

Je mladý, reprezentant Běloruska, a koho jiného brát než hráče národního týmu, jemuž je 22 let. Má předpoklady, které hledáme - silný s míčem, tahový, má individuální schopnosti. Umí dát gól, má asistence. Je to přesně typ hráče, kterého jsme hledali v létě a získali Laca (Almásiho). Za mě ideální profil, který Baník potřebuje. Věděli jsme, že na křídlo potřebujeme přivést trochu jiné typy, než máme, a to splňuje.

Zmínil jste Almásiho, o kterého se zajímá Slavia. Udržíte jej?

Z mého pohledu trenéra je neprodejný.

Říkal jste, že Falta je v top tři kondičně. Vyčinil jste hráčům, že přišli méně připraveni?

Ne, to ne (smích). On to má vrozené, to je typ, který to má odjakživa. Za klukama si stojím, jsou dobře připraveni.

Konec podzimu vynechal brankář Jan Laštůvka. Už je připravený?

Uvidíme, jaké budou terény a počasí. Možná jeho návrat odsuneme až na soustředění v Turecku a začne až tam. Ale už by měl začít.

Bude jedničkou, nebo se dá čekat souboj o místo v brance?