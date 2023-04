Fanoušci Slavie uráželi Kuchtu. Musíme s tím počítat, k fotbalu to patří, říká legenda Sparty

Na poklidný průběh 305. derby dohlíželo několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní a cizinecké policie. Dohromady bylo zadrženo 17 osob, někteří z nich přitom řádili i bezprostředně po zápase. Vyprávět by o tom mohl bývalý útočník Slavie Kuchta, který v době, kdy opouštěl stadion, narazil na několik příznivců sešívaných. A ti mu jeho letní příchod k rivalovi dali pořádně sežrat.

Slávističtí fanoušci Kuchtův pikantní přesun do Sparty stále nevydýchali a kanonýra zasypali sprchou vulgárních slov. „Kuchta nebyl ve správný čas na správném místě, zrovna tam bylo hodně slávistických fanoušků," popisuje incident Ivan Hašek, host fotbalového pořadu Přímák. „Bohužel to k fotbalu patří, a to nejenom u nás," pokračuje legenda Sparty.

Přímák s bývalým reprezentantem a koučem českého národního týmu Ivanem Haškem.Video : Sport.cz

Bývalý hráč a trenér Sparty má přesto pro Kuchtu slova chvály. „Je dobře, že se nenechal vyhecovat. Je mentálně srovnaný. Nerozhodí ho to. Je vidět, že s tím počítá v zápase od soupeřů nebo i od diváků," přemítá devětapadesátiletý Hašek. „Někdo by třeba vylétl a chtěl by se prát. Ukazuje to sílu toho kluka."

K fyzickému napadení hráče nedošlo, policisté zasáhli. „Tím, že v létě přišel do Sparty, tak pochopitelně jsou na něj fanoušci Slavie naštvaní. Dá se to pochopit. Jak to pak budou ventilovat, to je věc druhá. Je dobře, že se nikomu nic nestalo," ulevilo se také fotbalovému expertovi Sport.cz Janu Malému, který je názoru, že by se to jinému hráči Sparty nestalo.

„Je to kvůli Kuchtově minulosti. Kdyby tam byl nějaký jiný hráč Sparty, tak se tohle neděje," je přesvědčený Malý. Podle legendárního Haška paradoxně může takový incident pomoct v lepších výkonech na hřišti. „Zas to ale dodá motivaci ukázat těm lidem, že jste ještě lepší. Aby se oni potom více vztekali," myslí si člen prestižního Klubu ligových kanonýrů.

Jak zvládla derby na Letné Slavia? Příspěvek z pořadu Přímák s Ivanem Haškem.Video : Sport.cz