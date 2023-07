FANTASY: Levní, ale nadějní. Pět hráčů, kteří by mohli zazářit a překvapit

Adam Karabec - Účastník nedávného ME do 21 let. Nebojí se individuálně přejít přes soupeře, na hřišti má originální nápady. Minulá sezona záložníkovi Sparty příliš nevyšla, ve 23 ligových startech si připsal jen 2 góly. Vzhledem k věku dvaceti let však stále zůstává velkým talentem. Pokud bude hrát, potenciál určitě má. Vždyť se o něj zajímá také Boloňa z italské Serie A.