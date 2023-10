Faul před gólem Slavie? Kadlec se zlobí, Slovácko ale lituje jiné chyby

„Kalibrovaná čára není, těžko říct, jestli nebyl ofsajd, pak ale za mě faul, kdy mě Jurečka stáhnul. Být to naopak, podle mě se píská penalta. Za to si ale nic nekoupíme,“ rozpovídal se Kadlec po utkání.

Zkušený kapitán celku z Uherského ještě pokračoval v popisu, jak celou situaci viděl. „Už to beru s nadsázkou, ale mrzí mě to. Některé situace jsou písknuté, některé ne. Rozhodčí pod tlakem, když za ním jdete, sám neví. Navíc Slavia byla doma, za mě faul. Pískl to ale takhle, nedá se nic dělat. Ještě jsme mohli gól odvrátit a celkově škoda, že jsme si neodvezli bod,“ podotkl muž, jenž po souboji skončil na zemi, opakované záběry jasný faul však neukazují.