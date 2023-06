Fotbalista Budínský po hostování z Ostravy do Karviné přestoupil

Budínský byl uplynulé sezoně jednou z hlavních opor Slezanů a pomohl jim k vítězství v druhé lize a po roce k návratu do nejvyšší soutěže. V Karviné před současným angažmá už působil v minulosti, hrával také za Bohemians 1905, Mladou Boleslav a Ostravu. V lize má na kontě 208 startů a 41 branek.

"Bůďa ukázal kvalitu a je to důležitý článek týmu. Patří mezi nejzkušenější hráče, kteří by měli být osou týmu i po návratu mezi elitu," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel MFK Lubomír Vlk. "Mám z toho pochopitelně radost, že se to dotáhlo a zůstávám tady. Vykopali jsme opět nejvyšší soutěž a už se moc těším na start soutěže. Věřím, že všechno bude fungovat a bude chodit třeba i víc lidí na fotbal. První liga je velké lákadlo, pro nás hráče i fanoušky," řekl Budínský.