Sparta hlásí druhou posilu, sáhla pro ni do Francie

„Veljko je dynamický ofenzivní fotbalista, kterého můžeme zařadit do sestavy na křídlo i na podhrotovou pozici. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, zároveň využívá náběhy za obranu," představuje srbského fotbalistu na klubovém webu sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Birmančeviče pro velký fotbal vychoval Partizan Bělehrad. V prvním týmu v lize debutoval v roce 2016. Později hostoval v Radu a také v Čukarički. Do klubu, se kterým se Sparta utká v přípravě, pak zamířil natrvalo.

Jeho další kroky vedly do švédského Malmö, s nímž získal titul, pod který se podepsal devíti góly a třemi asistencemi. Švédský tým se z prvního předkola probojoval do Ligy mistrů, postupně vyřadil Rigu, HJK Helsinky, Rangers a Ludogorec. Birmančevič dal v předkolech celkem čtyři góly a pak si se spoluhráči mohl vychutnat skupinu s Juventusem, Zenitem a Chelsea.

S Malmö získal ještě Švédský pohár a následně přestoupil do francouzského Toulouse. Klub vyhrál Coupe de France a získal tak první trofej v novodobé historii Toulouse.

"Rozhodl jsem se pro Spartu, že je to velký klub. Sledoval jsem ji už dřív. V minulosti odehrála hodně zápasů v Evropě proti srbským týmům. Chci hrát o titul a také o Ligu mistrů. Hraju ji rád a to i kvalifikaci. Prostě si znovu chci zahrát Ligu mistrů. To mě motivuje," vysvětluje Birmančevič, proč se rozhodl pro Spartu.