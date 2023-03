Fotbalisty Teplic povede po Jarošíkovi dosavadní šéftrenér mládeže Frťala

"Zdenko Frťala byl pro nás v tomto směru prioritním řešením a nakonec také jednoznačnou volbou. Vnitřní prostředí a chod klubu zná ze svého působení u naší mládeže dokonale a právě to by mu mělo velmi složitou sportovní situaci našeho A-týmu alespoň trochu ulehčit," uvedl ředitel klubu Rudolf Řepka.

Necelý rok trénoval Frťala Jablonec, poté se vrátil do Varnsdorfu a následně se ujal Hradce Králové. Východočechy dovedl v roce 2021 po čtyřech letech do nejvyšší soutěže, z rodinných důvodů ale na jejich lavičce skončil a poté se stal šéftrenérem teplické mládeže.

Jeho asistenty budou dosavadní trenéři týmu do 19 let Ondřej Prášil a Jan Rezek, brankáře bude mít na starosti Přemysl Lipš, který rovněž dosud působil u mládeže. Staronovým kondičním trenérem se stane Václav Polák. "Jsou to lidé, kteří jsou fotbalu oddaní. Jsou s fotbalem spjatí, mají ho ve své DNA a věřím, že se společně maximálně přičiníme o to, aby tento klub s bohatou historií na dřívější úspěchy navázal," řekl Frťala.