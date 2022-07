Fotbalová Mladá Boleslav přivedla záložníka Žitného z Teplic

Teplického odchovance považovali odborníci za velký talent českého fotbalu, ale jeho kariéru přibrzdilo vážné zranění kolena. Loni v dubnu si Žitný přetrhl přední zkřížený vaz a po operaci absolvoval dlouhou rekonvalescenci. Bývalý reprezentant do 21 let v minulém ligovém ročníku zasáhl pouze do sedmi utkání nejvyšší soutěže.