FOTBALOVÉ PŘESTUPY ONLINE: Jurásek vydělá Slavii balík, Černý si vystřílel bundesligu

Největší událostí léta je zatím jednoznačně přestup reprezentanta Davida Juráska z pražské Slavie do Benfiky Lisabon. Dvaadvacetiletý obránce podepsal v týmu portugalských šampionů smlouvu do roku 2028.

Benfica potvrdila, že za Juráska zaplatila 14 milionů eur (asi 334 milionů korun). Jedná se tak o třetí největší přestup z české ligy do zahraničí. Dražší zatím byli jen Tomáš Souček (521 milionů korun ze Slavie do West Ham United v lednu 2020) a Tomáš Rosický (504 milionů ze Sparty do Dortmundu v lednu 2001).