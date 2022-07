Generálka na Viking. Poskládá Sparta všechny zbylé střípky Priskeho mozaiky?

Konkurs na jedničku mezi tyčemi - V minulé sezoně Sparta de facto neměla stabilního brankáře. Nita, Holec a Heča se o porci zápasů rozdělili. „Prorotovali se tři brankáři a pak nebyla jasná jednička. Když to vidíte zpětně, tak to nebylo dobře a týmu to uškodilo," přiznal sportovní ředitel Tomáš Rosický. Nita odchází, z Budějovic se vrátil Vorel. V přípravě se gólmani pravidelně točí, vedení údajně zvažuje další posílení.