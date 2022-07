Naděje pro Spartu? Vrchní dráb je spokojený! Úroveň hráčů podle něj výrazně stoupá

Efekt by se měl dostavit až za nějaký čas, vrchní letenský dráb přes kondici ovšem dává fanouškům naději.

Devět let dohlížel na kondici v dánském Midjtyllandu. V klubu spolupracoval s trenérem Brianem Priskem, který si ho přivedl také do Sparty. Letenští teď úpí pod jeho nároky.

Získal si patřičné renomé, vždyť Midjtylland prošel přes pražskou Slavii až do Ligy mistrů. Zázraky do druhého dne ovšem Clarup neslibuje.

„Neexistuje žádný model, který by vyhovoval všem, takže musíme dělat různé individuální úpravy podle pozice, věku, historie zranění, fyzických testů, fyzického výkonu, velikosti, hmotnosti, tělesného tuku a dalších hodnot daného hráče. Pak už jen připravíme kluky na to, co budou dělat," popisuje Clarup.