GLOSA: Dýmovnice na hřišti. Jako kdyby Budějovice neměly dost jiných problémů

GLOSA: Štvanice na Štvanici? I Vondroušová se nestačí divit

Vypadá to jako další část oblíbeného českého seriálu s názvem: Dělají to výborně, pojďme jim to zkomplikovat. Pod údajně bohulibými záměry se chystají změny, které mají štvanickému ostrovu odlehčit od dopravní vytíženosti a k tomu ho víc osázet zelení. Jen se přitom zapomnělo, že to může fatálně narušit chod klubu, který je vlajkovou lodí českého tenisu.