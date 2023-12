Zápotočný nahrazoval sprostá slova: Šílený zápas. Takhle se liga hrát nedá, je mi studno

Jak takový zápas vůbec komentovat?

Nechci bejt sprostej. Jsme zklamaný z toho, co jsme předvedli, z našich hráčů. Uvědomuji si, že jsem za výsledek zodpovědný, ale jsem odzbrojený od nějakých slov. Tak ustrašený a bojácný výkon jsem asi ještě nikdy nezažil. Od nás šílený zápas. Co víc na to říct, nemluví se mi moc dobře.

Čím si vysvětlujete až školácké chyby a strašně prostupnou defenzivu?

Nechápu to. Jak můžeme mít u druhého gólu takové postavení? Jak můžeme být tak rozházení? Nedokážu si to vysvětlit. Odehráli jsme utkání na Slavii, kde se mi kompaktností a součinností tým líbil, ale pak v Plzni předvedeme tohle. Ostuda ostud. Nechci být ale konkrétní a nandávat hráčům, zachovám si trochu dekórum. Vyříkáme si to v týdnu.

Zmínil jste, že výsledek jde i za vám, Budějovice padly v lize pošesté za sebou, jsou poslední. Máte chuť pokračovat?

Tlakem si procházíme celou polovinu sezony. Beru to na sebe, jsem zodpovědný za tým. Z boje neutíkám. V pondělí si vše s vedením vyříkáme, ale už ve středu je důležitý zápas doma s Hradcem Králové. Teď po utkání jsou emoce, strašně těžké hodnotit, přemýšlíte, co mohlo a nemohlo být lépe.

Přičítáte výkonům i psychické rozpoložení?

Všechno hraje obrovskou roli, hlava také. Pokud vnímáte, že jste poslední s deseti body, tak je to nepříjemné. Ale nebudu hledat alibistické výmluvy. Takhle se první liga hrát nedá, je to jednoduché.

Pohled obránce Martina Sladkého: „Věděli jsme, že Plzeň bude hrát jednoduše za nás, ale my jim hru strašně otevřeli a usnadnili. Po zápase přesně vím, co udělat lépe, během utkání jsme ale reagovali prostě špatně. Chtěli jsme nedostat do poločasu gól, jenže jsme inkasovali hned dvakrát. V naší situaci, navíc v Plzni, se zvednout prostě nedokážeme. Pak dostanete třetí, čtvrtý a pátý gól a už je to bezmoc.“

Neovlivnilo přípravu i počasí nebo odkládání ligových zápasů?

Příprava byla stejná, jen na umělé trávě. O tom to vůbec není, v Plzni jsme předvedli od prvního do posledního hráče žalostný výkon. Nemakali jsme, nebojovali, žádná organizace. Chyběl mi vůdce, který by to vzal na sebe. Smutné, těžce se mi mluví. Zažil jsem hodně jako hráč, teď jsem na druhé straně a cítil jsem bezradnost. Je mi studno.

Souhlasíte, že rozhodla už první inkasovaná branka?

Do zápasu jsme dobře vstoupili, ale pak penalta, druhý gól a kluci to prostě zabalili. Mohli jsme v první půli dostat šest branek a ve druhé to samé. Nejvíce mě mrzí, že jsem viděl jedenáct odevzdaných hráčů. Já byl vždy bojovník a nedokážu si to vysvětlit. Každý so musí sáhnout do svědomí a podívat se do zrcadla, zda pro výsledek udělal všechno. Podle mě nikdo z nás.