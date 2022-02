Gól hlavou? Naposledy možná v přípravce, smál se plzeňský hrdina Bucha

Jeho netradiční trefa se zrodila čtvrt hodiny před koncem, kdy se po vzoru hlavičkových specialistů pověsil do vzduchu a trknul centr Mosquery do tyče, od které míč doskákal za brankovou čáru. Spoluhráči ho vzápětí málem umačkali radostí.

„Ani nevím, že balon šel nejdřív do tyče. Jak jsem ho spatřil v síti, byl jsem hned v euforii. Byl jsem poměrně ve složité situaci, nakonec se ukázala jako šťastná. Snažil jsem se míč co nejlíp trefit, aby letěl na bránu. Zapadl do ní asi nejlépe, jak mohl," pochvaloval si Bucha, který vstřelil v této ligové sezoně druhý gól.