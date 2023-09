Macík potopil Sigmu. Utkání jeho hrubky zásadně ovlivnily, věděl kouč Jílek

„Těžká porážka, tvrdý náraz, 0:3 doma není nic příjemného. Mácovy chyby bohužel utkání zásadně ovlivnily. Ví, že mu to nevyšlo. První gól, to nebyla ani šance. Přišel z ničeho, Tanko byl přikrytý. Macík však zvolil špatné řešení, nebyl správně postavený. V druhém případě ho chápu, že se snažil na míč nějak dostat. Pro mě by však v té chvíli bylo přijatelnější, kdyby Tanka nechal jít, a to i přesto, že by možná skóroval. Špatně vyhodnotil ale i tuto situaci,“ nešetřil slovenského gólmana olomoucký kouč Václav Jílek.

Kapitán Hanáků Vít Beneš byl vůči Macíkovi smířlivější. „Určitě na něj nebudu řvát. Člověk ho musí spíše povzbudit. Jako zkušený hráč si uvědomuje, co se stalo, co měl udělat jinak. Vzhledem k výsledku a průběhu hry, dění na hřišti výrazně ovlivnil. Na druhé straně, každý moment určuje vývoj zápasu,“ podotkl. Vzápětí pak sypal popel na hlavu sám sobě. „Osudovým momentem byla mnou neproměněná šance z páté minuty. Mohlo to být 1:0 pro nás a všechno by bylo jinak. V hlavě se mi střetly myšlenky. Hrál jsem to levou, protože jsem myslel, že to na mě ani nedolétne. Udělal jsem úkrok s hráčem na zadní tyči a dopadlo to tak, že jsem se zastavil a on to pustil. Dostalo se mi to na levou nohu, a to bylo špatně. Měl jsem do toho jít pravou. Do brány by to spadlo. Na kdyby se ale nehraje,“ věděl.