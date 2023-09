Jablonecké zmrtvýchvstání. Tíha byla obrovská a obrovská je i úleva, přiznal Látal

„Ne jenom já, ale i hráči cítí obrovskou úlevu. V kabině to bylo znát, tíha na nás ležela. Sice jsme předtím neodehráli špatné zápasy, ale tíha plynoucí z absence vítězství tam pořád byla. Plusem také je, že se nám podařilo proměnit šance a dali jsme dvě krásné branky. Jsme za to strašně rádi. Tíha byla obrovská a obrovská je i úleva,“ řekl spokojený Radoslav Látal, jenž se premiérového triumfu v lize s Jabloncem dočkal až na desátý pokus.

„Tam už jsme byli mrtví… Zápas dospěl až do pokutových kopů, které jsou loterií. Podařilo se nám postoupit. To byl zápas, kdy můžeme vše zlomit a nastartovat se,“ věřil Látal.

„Vstup do zápasu nám vyšel. Prvních dvacet třicet minut jsme dobře kombinovali po pravé straně, hlavně Štěpánek s Čanturišvilim. Podařilo se nám dát dvě branky, což nás hodně uklidnilo. Ve druhém poločase jsme mohli vstřelit i třetí gól, kdy šel Chramosta sám na brankáře. Škoda, že ho trefil jen do obličeje, mohli jsme se uklidnit ještě víc. Konec jsme už dohráli trochu zatažení, kdy už Slovácko nakopávalo. Myslím, že naše defenziva byla dobrá, zvládli jsme to i s nulou a jsme za to rádi,“ uzavřel Látal.