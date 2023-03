Gólové manévry Čvančary s Kuchtou? Reprezentaci se to může hodit, myslí si kanonýr

Teď souhra šlape na jedničku. Kuchta s Čvančarou dokonce prozradili, že mají sázku, kdy jde o to, kdo nahraje parťákovi na více branek. Je možné, že fungující souhru využije i trenér národního týmu Šilhavý na startu kvalifikace o EU|RO 2024? „Proč by ne. Schick hraje, nehraje. Má zdravotní problémy. Máme ještě Hložana, ale s Čvančarou a Kuchtou se musí počítat. Kuchta už navíc v nároďáku svou roli zvládl."

Fotbalový redaktor Sport.cz Robert Neumann by byl trochu opatrnější, i když do nominace by oba střelce stejně jako Šilhavý zařadil. „Mají formu, proč ne. Do budoucna je to jistě téma," souhlasí se Sieglem, že může souhra z Letné fungovat i v národním týmu.