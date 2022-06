"Jsem rád, že jsme to dotáhli. Nějaká jednání byla už v zimě a během jara jsme čekali, jak na tom budu zdravotně se zraněnou nohou. Podmínkou také bylo, že se Bohemka zachrání. Nakonec to všechno dopadlo a do letní přípravy jdu stoprocentně připravený," řekl Hála klubové televizi.