Kouč Slovácka Svědík má nabídku z polské Wroclawi. Nepustím ho, tvrdí hradišťský manažer

Poté, co opakovaně dovedl fotbalisty Slovácka na výtečné čtvrté místo v domácí elitní soutěži a čerstvě návdavkem i k triumfu v Českém poháru, se stal hodně žádaným zbožím. Spekulace o tom, že by trenér Martin Svědík převzal pražskou Spartu, už sice definitivně vzaly za své, nyní však po něm úpěnlivě touží polská Wroclaw, která by se s ním na lavičce ráda v příští sezoně vyhnula sestupovým starostem.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slovácka Martin Svědík během utkání na Spartě.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek „Je to pravda. Nejde ale o novou nabídku, na stole leží už nějakou dobu. Martin je samozřejmě dospělý, avšak já jsem po rozhovoru s ním přesvědčený, že nikam nespěchá. Má u nás ještě roční kontrakt, a on ho dodrží," je přesvědčený Veliče Šumulikoski, sportovní manažer klubu z Uherského Hradiště. „Dobře ví, že má u nás rozdělanou práci. A já ho rozhodně teď nikam nepustím," usmívá se. A ani Svědík není proti. „Pokud se nestane něco naprosto zásadního, ve Slovácku zůstávám. Mám naplánovanou přípravu, třináctého června začínáme," prohlásil nedávno. FORTUNA:LIGA Smlouvy řešili jiní. Priskemu půjde ve Spartě o titul a herní dominanci Šumulikoski by naopak uvítal, kdyby Svědík pokračoval ve Slovácku ještě déle než jen příští sezonu. „Rozhodně mu brzy nabídneme novou vylepšenou smlouvu. Za práci, jakou u nás odvádí, si to zaslouží," tvrdí. Nyní ale hlavně přemýšlí o tom, jak před sezonou, v níž hradišťské fotbalisty čeká kromě tuzemské nejvyšší soutěže i třetí předkolo kvalifikace Evropské ligy, nahradit odcházející borce. „Kontrakt neprodloužil střelec Jurečka a končí i levý bek Divíšek, který má údajně namířeno do Zbrojovky. Hostování z Baníku vypršelo Šašinkovi. Uvidíme, jak to dopadne s případným prodloužením," vypočítal Šumulikoski ztráty. První posilu už Slovácko získalo, ze sestupující Karviné přichází estonský křídelník Sinjavskij. „Čeká nás hodně náročný podzim. Zvlášť v případě, pokud bychom postoupili do základní skupiny Evropské či Konferenční ligy. Rozhodně bychom nechtěli být v Evropě za idioty. Proto jednáme s několika dalšími zajímavými hráči. Minimálně dva, a ideálně až čtyři, chceme rozhodně přivést. Kritériem při tom jsou nejen fotbalové kvality, ale zvažujeme i to, jak noví kluci zapadnou do kabiny. Skvělá parta je totiž jedním z podstatných důvodů toho, že jsme poslední dobou tak úspěšní," připomněl. FORTUNA:LIGA Slovácko si pojistilo oporu záložní řady. Havlík podepsal do roku 2024

